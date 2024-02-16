TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Aybaba'nın, Fernando Santos'un öncelikli mevkiler olarak belirttiği bölgeler için araştırma yaptığı ve Danimarka ekibi Kopenhag'dan üç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

Aybaba'nın radarındaki üç ismin, stoper için Slovak oyuncu Denis Vavro (27), orta saha için Portekizli yıldız Diogo Gonçalves (27) ve kanat için de Tunuslu oyuncu Elias Achouri (25) olduğu öğrenildi.