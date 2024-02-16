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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah beyazlılarda genel koordinatör Samet Aybaba Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag - Manchester City maçını izlerken görüntülendi. Aybaba Danimarka ekibinin 3 yıldızını izledi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta geleceğe dönük planlamalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Takvim'in haberine göre, bir sonraki sezon için transfer araştırmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa'dan da birçok oyuncuya yakın takip yapmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

SAMET AYBABA DA MAÇTAYDI

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Şampiyonlar Ligi'nde, Kopenhag-Manchester City maçını izlerken görüntülendi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Aybaba'nın, Fernando Santos'un öncelikli mevkiler olarak belirttiği bölgeler için araştırma yaptığı ve Danimarka ekibi Kopenhag'dan üç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Aybaba'nın radarındaki üç ismin, stoper için Slovak oyuncu Denis Vavro (27), orta saha için Portekizli yıldız Diogo Gonçalves (27) ve kanat için de Tunuslu oyuncu Elias Achouri (25) olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi

Üç isimle ilgili gerekli raporlamayı hazırladıktan sonra Aybaba'nın bu raporu Fernando Santos ile de paylaşacağı öğrenildi. Kartal'ın mercek altına aldığı Denis Vavro'nun kontratı 2026, Gonçalves ile Achouri'nin sözleşmeleri ise 2027'de bitecek. Achouri'ye 2.5 milyon Euro, Vavro'ya 4, Gonçalves'e de 5 milyon Euro değer biçiliyor.

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