TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kopenhag'ın yıldızlarına kanca! 3 yıldız izlendi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah beyazlılarda genel koordinatör Samet Aybaba Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag - Manchester City maçını izlerken görüntülendi. Aybaba Danimarka ekibinin 3 yıldızını izledi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Aybaba'nın, Fernando Santos'un öncelikli mevkiler olarak belirttiği bölgeler için araştırma yaptığı ve Danimarka ekibi Kopenhag'dan üç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.
Aybaba'nın radarındaki üç ismin, stoper için Slovak oyuncu Denis Vavro (27), orta saha için Portekizli yıldız Diogo Gonçalves (27) ve kanat için de Tunuslu oyuncu Elias Achouri (25) olduğu öğrenildi.
Üç isimle ilgili gerekli raporlamayı hazırladıktan sonra Aybaba'nın bu raporu Fernando Santos ile de paylaşacağı öğrenildi. Kartal'ın mercek altına aldığı Denis Vavro'nun kontratı 2026, Gonçalves ile Achouri'nin sözleşmeleri ise 2027'de bitecek. Achouri'ye 2.5 milyon Euro, Vavro'ya 4, Gonçalves'e de 5 milyon Euro değer biçiliyor.
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