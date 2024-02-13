Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! Fenerbahçe...

NBA'de 7 yıl Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers'a takas edilmişti.

Devamındaki süreçte Pacers, milli oyuncuyu serbest bırakırken, Furkan Korkmaz, İstanbul'a döndü.

Hürriyet'in haberine göre; 4 aylık süreci boş geçirmek istemeyen Furkan Korkmaz, ilk olarak Beşiktaş Emlakjet ile görüşecek. Rakamda uzlaşma sağlanması durumunda Furkan siyah beyazlı formayı giyecek.

Aksi durumda ise Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun devreye girmesi muhtemel.

Yaz ayı sonrası kariyerine NBA'de devam etmek isteyen Furkan Korkmaz'ın, bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Avrupa'ya dönüşü de kesinleşecek.

Furkan bu durumda ise EuroLeague takımlarından birini tercih edecek.