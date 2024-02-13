Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! Fenerbahçe...

Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet, Philadelphia 76ers'tan Indiana Pacers'a takaslanan ve Pacers'ın takas sonrası serbest bıraktığı milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:45
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! Fenerbahçe...

NBA'de 7 yıl Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers'a takas edilmişti.

Devamındaki süreçte Pacers, milli oyuncuyu serbest bırakırken, Furkan Korkmaz, İstanbul'a döndü.

Hürriyet'in haberine göre; 4 aylık süreci boş geçirmek istemeyen Furkan Korkmaz, ilk olarak Beşiktaş Emlakjet ile görüşecek. Rakamda uzlaşma sağlanması durumunda Furkan siyah beyazlı formayı giyecek.

Aksi durumda ise Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun devreye girmesi muhtemel.

Yaz ayı sonrası kariyerine NBA'de devam etmek isteyen Furkan Korkmaz'ın, bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Avrupa'ya dönüşü de kesinleşecek.

Furkan bu durumda ise EuroLeague takımlarından birini tercih edecek.

DİĞER
Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı
Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Galatasaray'dan ters köşe! Herkes Dybala derken...
F.Bahçe istedi, anlaşma sağlandı! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler!
Aboubakar’a MLS’ten teklif! İşte o takım
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU!
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Limak halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
Bim aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! F.Bahçe... Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! F.Bahçe... 12:44
G.Saray - S. Prag maçının hakemi açıklandı! G.Saray - S. Prag maçının hakemi açıklandı! 12:26
Trabzonspor şanssızlığını kırdı Trabzonspor şanssızlığını kırdı 12:03
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? 11:59
F.Bahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve... F.Bahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve... 11:41
PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? 11:16
Daha Eski
Bologna - Fiorentina maçı ne zaman? Bologna - Fiorentina maçı ne zaman? 11:10
F.Bahçe istedi, anlaşma sağlandı! Yeni takımı... F.Bahçe istedi, anlaşma sağlandı! Yeni takımı... 10:51
Galatasaray'dan ters köşe! Herkes Dybala derken... Galatasaray'dan ters köşe! Herkes Dybala derken... 10:36
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! G.Saray'dan bomba transfer harekatı! 10:33
Alperen'in 18 sayısı Rockets'e kazandırdı! Alperen'in 18 sayısı Rockets'e kazandırdı! 10:31
Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? 10:30