TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Beşiktaş, 10 numara mevkii için listesine yeni bir isim daha ekledi, Ernest Muci... Bugüne kadar temasa geçtiği isimlerden bir sonuç alamayan siyah-beyazlılar, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Arnavut yıldızı için Polonya temsilcisinin kapısını çaldı.

1.5 YILLIK ANLAŞMASI VAR

Ancak bu kez de kulübü L. Varşova zorluk çıkardı. Polonya temsilcisinin yetkilileri Beşiktaş'tan 10 milyon euro bonservis istedi. Kartal ise kulübüyle 1.5 senelik daha anlaşması bulunan Muci için "Bu rakam çok yüksek. Size bir sonraki satıştan pay verelim. Ya da rakamı uzun bir vadeye yayalım" önerisini sundu. Beşiktaş bu teklifle Polonya ekibini ikna etmeye çalışıyor.