TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala yönetim 10 numara için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci için devreye girdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve alacaklarının bir bölümünü bırakabileceğini Varşova'ya bildirdi.
Kariyerinde 178 maça çıkan Muci, 41 gol atıp, 15 de asist yaptı ve toplamda 56 gole katkı sağladı. Bu sezon 22 maçta oynayarak ve 9 gol atan Muci, milli takım formasıyla da 7 maçta 2 gol buldu.
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