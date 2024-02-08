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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala yönetim 10 numara için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci için devreye girdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Beşiktaş, 10 numara mevkii için listesine yeni bir isim daha ekledi, Ernest Muci... Bugüne kadar temasa geçtiği isimlerden bir sonuç alamayan siyah-beyazlılar, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Arnavut yıldızı için Polonya temsilcisinin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Portekizli teknik adam Santos'un da 22 yaşındaki yıldızın bildiği bir isim olduğunu, transferinin takıma büyük güç katacağını yönetime aktardığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun menajeri vasıtasıyla görüşme halinde olduğu ifade edilirken, genç futbolcudan olumlu yanıt aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

1.5 YILLIK ANLAŞMASI VAR


Ancak bu kez de kulübü L. Varşova zorluk çıkardı. Polonya temsilcisinin yetkilileri Beşiktaş'tan 10 milyon euro bonservis istedi. Kartal ise kulübüyle 1.5 senelik daha anlaşması bulunan Muci için "Bu rakam çok yüksek. Size bir sonraki satıştan pay verelim. Ya da rakamı uzun bir vadeye yayalım" önerisini sundu. Beşiktaş bu teklifle Polonya ekibini ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve alacaklarının bir bölümünü bırakabileceğini Varşova'ya bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye kanca!

Kariyerinde 178 maça çıkan Muci, 41 gol atıp, 15 de asist yaptı ve toplamda 56 gole katkı sağladı. Bu sezon 22 maçta oynayarak ve 9 gol atan Muci, milli takım formasıyla da 7 maçta 2 gol buldu.

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