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Sasa Zdjelar’a resmi teklif
Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki Sırp orta saha Sasa Zdjelar için CSKA Moskova'ya resmi teklif yaptığı ifade edildi. Rus basınında yer alan haberde, kulüplerin maddi konularda anlaşması halinde Sırbistan Milli Takımı'nda 3 kez görev yapan Zdjelar'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Zdjelar'in kulübüyle 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Sırp oyuncu, kariyerinde OFDK Belgrad, Olympiakos, Mallorca ve Partizan formalarını da giydi.
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