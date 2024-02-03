Ortada "kriz" çıktı

Beşiktaş'ta aksilikler üst üste gelmeye devam ediyor. Yaşanan kadro sıkıntısı, sakatların çokluğuyla birlikte Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor. Özellikle orta sahadaki eksiklikler Portekizli hocanın keyfini kaçırdı. Amir ve Oxlade- Chamberlain'in sakatlıklarının ardından, Salih Uçan'ın da derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik patron Santos'un elinde bu bölge için sadece Gedson ve Demir Ege kaldı. Portekizli çalıştırıcının orta alanda, defansta görev vermemesi durumunda Necip Uysal'ı; jokerini savunmada görevlendirmesi durumunda ise Gökhan İnler ya da Leicester City'de zaman zaman öl bilero oynayan Amartey'i kullanabileceği ifade edildi.

ABOUBAKAR İDMANDA

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü. Afrika Kupası için ülkesine gittiği gün idmanda sakatlanan ve sadece son maçta 13 dakika şans bulan Kamerunlu forvet, çok uzun bir aranın ardından dün takımla birlikte çalıştı. Aboubakar'ın derbi maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.