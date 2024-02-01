Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, devre arası takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı stoperi İngiltere Premier Lig'de buldu. Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla taraftarını üzen Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Kartal, ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Kara Kartal, zorlu deplasmanda rakibine 1-0 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Zirvenin 24 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Staydumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, antrenmanda oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Beşiktaş yönetimi ise üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye basıyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında da sessizliğini bozdu ve "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez" açıklamasında bulundu.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Başkan Arat, "Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz" dedi.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, "Bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Svensson'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Beşiktaş'ta defans bölgesine yapılacak takviye için yeni bir isim daha listeye eklendi.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

Kartal, bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr için nabız yokluyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

İngiliz ekibiyle 1.5 senelik daha anlaşması bulunan genç futbolcu için de Avrupa'da bugün tamamlanacak olan ara transfer döneminin sonlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi

2020 yılında Chelsea'ye transfer olan Malang Sarr, 4 sezonda İngiliz ekibinde sadece 21 resmi maçta görev yaptı.

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