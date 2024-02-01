TRANSFER HABERİ: Aranan stoper bulundu! Beşiktaş'tan Malang Sarr hamlesi
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, devre arası takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı stoperi İngiltere Premier Lig'de buldu. Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
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Kara Kartal, zorlu deplasmanda rakibine 1-0 mağlup oldu.
Zirvenin 24 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Staydumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
Sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, antrenmanda oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor.
Beşiktaş yönetimi ise üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye basıyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında da sessizliğini bozdu ve "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez" açıklamasında bulundu.
Başkan Arat, "Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz" dedi.
Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, "Bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var" ifadelerini kullandı.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Svensson'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta defans bölgesine yapılacak takviye için yeni bir isim daha listeye eklendi.
Kartal, bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr için nabız yokluyor.
İngiliz ekibiyle 1.5 senelik daha anlaşması bulunan genç futbolcu için de Avrupa'da bugün tamamlanacak olan ara transfer döneminin sonlanması bekleniyor.
2020 yılında Chelsea'ye transfer olan Malang Sarr, 4 sezonda İngiliz ekibinde sadece 21 resmi maçta görev yaptı.
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