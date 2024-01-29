Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut ve duran top çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 31 Ocak Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 canlı yayın ekranı ile Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle linki
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
Dünya devi G.Saraylı yıldızı istiyor!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Baba oğul Kartal avlıyor"
Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı
FED faiz kararı ne zaman? 2024 Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 29 Ocak Pazartesi 2024
BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 14:20
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi 14:05
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi 13:48
F.Bahçe Çağlar'ı resmen açıkladı! F.Bahçe Çağlar'ı resmen açıkladı! 13:20
Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam 12:59
Dünya devi G.Saraylı yıldızı istiyor! Dünya devi G.Saraylı yıldızı istiyor! 12:55
Daha Eski
Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? 12:27
Crystal Palace - Sheffield United maçı ne zaman? Crystal Palace - Sheffield United maçı ne zaman? 12:22
Luton Town - Brighton maçı ne zaman? Luton Town - Brighton maçı ne zaman? 12:14
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? 09:27
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 09:51
Bir rekor da Barış Alper'den İşte yapılan çılgın teklif Bir rekor da Barış Alper'den İşte yapılan çılgın teklif 09:52