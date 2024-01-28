Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yönetim transferde sessizliğini koruyor. Hasan Arat ve ekibi aynı Fernando Santos hamlesinde olduğu gibi adı geçenlerin dışında bir isimle anlaşmak üzere. İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 10:48
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Siyah beyazlılar kış transfer döneminde birçok isimle yollarını ayırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Kartal'da vedaların devam edeceği öğrenilirken, gözler bir yandan da gelecek isimlere çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Yönetim şu ana kadar yalnızca Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşma sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Özellikle stoper hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni hedefi ise belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Siyah beyazlıların transferde sağ gösterip sol vuracağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

İşte Kartal'ın peşinde olduğu o yıldız...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Beşiktaş, Newcastle'ın Lascelles'ı bırakmaması, Getafe'den Duarte'nin yüksek bonservis bedeli nedeniyle rotayı Hollanda'ya kırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Siyah beyazlıların, PSV'de forma giyen Andre Ramalho'yu gündemine aldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki stoper için Hollanda ekibine düşük bir kiralama bedeli ödeyerek işi bitirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Andre Ramalho bu sezon toplam 32 maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...

Sambacı stoper bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

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