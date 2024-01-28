BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yönetimden transferde ters köşe! Kimse bu ismi yazmamıştı...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yönetim transferde sessizliğini koruyor. Hasan Arat ve ekibi aynı Fernando Santos hamlesinde olduğu gibi adı geçenlerin dışında bir isimle anlaşmak üzere. İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi... BJK SPOR HABERLERİ
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Yönetim şu ana kadar yalnızca Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşma sağlamıştı.
Özellikle stoper hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni hedefi ise belli oldu.
Siyah beyazlıların transferde sağ gösterip sol vuracağı belirtildi.
İşte Kartal'ın peşinde olduğu o yıldız...
Beşiktaş, Newcastle'ın Lascelles'ı bırakmaması, Getafe'den Duarte'nin yüksek bonservis bedeli nedeniyle rotayı Hollanda'ya kırdı.
Siyah beyazlıların, PSV'de forma giyen Andre Ramalho'yu gündemine aldığı kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki stoper için Hollanda ekibine düşük bir kiralama bedeli ödeyerek işi bitirmeyi hedefliyor.
Andre Ramalho bu sezon toplam 32 maçta forma giydi.
Sambacı stoper bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
1.82 boyundaki defansın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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