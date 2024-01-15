Beşiktaş'tan ALG Spor hakkında flaş iddia! "Patricia Seteco..."

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sonrası şok bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş kulübü, ALG Spor'da forma giyen Patricia Seteco'nun cinsiyetinin araştırılması talep etti. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, "Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!" iddiasında bulundu. İşte gündeme gelen şok iddianın detayları...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı. ALG Spor, Beşiktaş United Payment'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçtan sonra Beşiktaş kulübü, şok bir iddiada bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğu yönünde iddiada bulundu.

"ÇOK AYIP, YAZIK"

Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!" dedi.

FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.