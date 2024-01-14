Haberler Beşiktaş Böyle devam edecek

Böyle devam edecek

Santos oyuncularını kutladı, gelecek için iddialı konuştu: "Daha da iyi olmalıyız. Aile ortamını sağlamalıyız. Çalışmak zorundayız, oyun mantalitemizi aşılamak zorundayız. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Böyle devam edecek

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, ilk maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. "Oyuncularımı tebrik ediyorum" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Maçı onlar kazandı. Taraftarları teşekkür ediyorum çok destek verdiler. Önemli olan aile ortamını tesis etmek. Aile ortamını sağlamalıyız. Böyle devam edeceğini düşünüyorum. Daha iyi olabiliriz. Daha da iyi olmalıyız. Yetersiz kaldığımız, kontrolü kaybettiğimiz anlar oldu. Sıkıntılı birkaç dakika yaşadık özellikle ikinci yarı" dedi.

YÜREKTEN İNANIYORUM

Eksikleri gideceklerini belirten Santos şöyle devam etti: Çalışmak zorundayız, oyun mantalitemizi aşılamak zorundayız. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz. Kazanmak çok güzel. Kazanarak sıkıntıları gidereceğiz. Rize galibiyetiyle takım özgüven kazandık. Bu galibiyet benim için önemli olduğu kadar oyuncular için daha önemli. Tüm oyuncularıma yürekten inanıyorum. Onlar da bizim sistemimize inanacaklar. Bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat yürüyebilir, daha özgüvenli hareket edebilirler.

ÇOK ÜZGÜNÜM

Fernando Santos, Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimizi de anmayı ihmal etmedi. Tecrübeli teknik adam karşılaşma öncesinde, "Yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz" diye konuştu.

SANTOS'TAN İLK ZAFER

Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı ilk maçını 3-0 gibi net skorla kazanmasını bildi. Yeni bir hava yakalayan Kartal, Süper Lig'de 35 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

İLK ÜÇLÜ

Karşılaşma sonrasında Portekizli hoca, oyuncularını taraftarlara gönderdi, kendisi soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak taraftarların çağrısı üzerine sahaya döndü ve Necip ve Gedson'dan üçlü dersi aldıktan sonra taraftarları coşturdu.

BAŞARI DİLEDİ

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma, milli takımda birlikte çalıştığı Santos ile Kartal'a başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Yıldız futbolcu, "Başarılar Beşiktaş, başarılar Santos" paylaşımı yaptı.

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