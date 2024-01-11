PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için harekete geçildi. Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren yönetim, takviyeler için düğmeye bastı. PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u listeye alan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fransız devi Ndour'u elinde tutmak istiyor.
Haberde, PSG'nin bu takımlardan birine kiralık olarak göndereceği ifadeleri de yer aldı.
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