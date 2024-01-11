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PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için harekete geçildi. Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren yönetim, takviyeler için düğmeye bastı. PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u listeye alan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...

Fransız basını PSG'nin, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.

PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...

Takvim'in derlediği habere göre geçen sezon Fransız ekibine katılan 19 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha ile Palermo'ya, Sampdoria, Modena ve Brescia'nın dışında Portekiz ekibi Moreirense transfer etmek istiyor.

PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...

Paris Saint-Germain, genç oyuncuyu gelecekte büyük bir koz olarak görüyor.

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