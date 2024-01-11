PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız...

Fransız basını PSG'nin, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.

Takvim'in derlediği habere göre geçen sezon Fransız ekibine katılan 19 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha ile Palermo'ya, Sampdoria, Modena ve Brescia'nın dışında Portekiz ekibi Moreirense transfer etmek istiyor.