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Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın bordo-mavililerin bonservis bedeli talep ettiği Yunan yıldızın transferi için izleyeceği yol belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 11:30
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Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, rahat bir nefes aldı.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Kartal'da Fernando Santos'un göreve getirilmesiyle teknik direktör sorunu da son bulmuştu.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Portekizli çalıştırıcı, Rize'deki karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler transfere çevrildi.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar Eric Bailly ile yollarını ayırmış, Jean Onana'yı ise satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralamıştı.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Yönetim, gönderilecek isimler ve yapılacak transferlerle yeni bir kadro yapılanmasına gitmeyi planlıyor.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Teknik direktör Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

RESMİ TEMAS KURULMADI
Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle sözleşme yenilemek için anlaşma sağlayamayan Bakasetas konusunda henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Yönetimin, Trabzonspor'un yanı sıra yetenekli oyuncuyla herhangi bir temas kurmadığı aktarıldı.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Trabzonspor 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bakasetas'ı ara transferde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar ise Yunan yıldızın sözleşmesi 5 ay sonra biteceği için bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

SEZON SONU BEKLENECEK
Beşiktaş'ın Anastasios Bakasetas'ı bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı ve bu nedenle sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

Bu sezon bordo-mavililer ile 17 maça çıkan Bakasetas, 5 gol ve 1 asistlik performas sergiledi.

Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol

30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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