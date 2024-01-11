Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! İşte transferde izlenecek yol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın bordo-mavililerin bonservis bedeli talep ettiği Yunan yıldızın transferi için izleyeceği yol belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kartal'da Fernando Santos'un göreve getirilmesiyle teknik direktör sorunu da son bulmuştu.
Portekizli çalıştırıcı, Rize'deki karşılaşmayı tribünden takip etti.
Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler transfere çevrildi.
Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar Eric Bailly ile yollarını ayırmış, Jean Onana'yı ise satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralamıştı.
Yönetim, gönderilecek isimler ve yapılacak transferlerle yeni bir kadro yapılanmasına gitmeyi planlıyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın durumunu yakından takip ediyor.
RESMİ TEMAS KURULMADI Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle sözleşme yenilemek için anlaşma sağlayamayan Bakasetas konusunda henüz resmi bir girişimde bulunmadı.
Yönetimin, Trabzonspor'un yanı sıra yetenekli oyuncuyla herhangi bir temas kurmadığı aktarıldı.
Trabzonspor 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bakasetas'ı ara transferde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar ise Yunan yıldızın sözleşmesi 5 ay sonra biteceği için bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.
SEZON SONU BEKLENECEK Beşiktaş'ın Anastasios Bakasetas'ı bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı ve bu nedenle sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.
Bu sezon bordo-mavililer ile 17 maça çıkan Bakasetas, 5 gol ve 1 asistlik performas sergiledi.
30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.