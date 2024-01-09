BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Milot Rashica Rizespor maçı sonrası konuştu! "İyi bir iş çıkardık"

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Kosovalı yıldız oyuncu Milot Rashica karşılaşma sonrası konuştu.

RASHICA'NIN SÖZLERİ

Milot Rashica: "İyi bir form grafiğine sahip bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık erken bir golle. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için bir başlangıç olur umarım."

"Olmayı istediğim pozisyonlar tam da gol attığım pozisyonlar. Zaman zaman deniyorum bunları, bugün de gol oldu. Hücumda çok çalışkandık ve iyi bir iş çıkardık bugün." ifadelerini kullandı.