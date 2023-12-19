Çalımbay’la 9 gün uzatıldı!

Beşiktaş'ın Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi, eski başkan Ahmet Çebi döneminden kalan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük sözleşmesini revize etti. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmenin tarihini değiştirdi. Buna göre teknik direktör Çalımbay ile yola bir süre daha devam etme kararı verildi ancak fesih hakkı 27 Aralık'a uzatıldı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

YAMANTÜRK: 1.5 YIL KALMALI

Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Beşiktaş'ta geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen toplantıda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Rıza Çalımbay'la 1.5 sene yola devam edilmesi gerektiğini savunmuştu. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, tecrübeli teknik adamla yapılacak son görüşmenin 27 Aralık'ta yapılmasına ve son kararın bu görüşmenin ardından alınmasına karar verdi.

ALANYA VE HATAY MAÇLARINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile devre arasına kadar yola devam kararı verildi. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 10 Ocak'a ertelenirken, teknik direktör Rıza Çalımbay 2 maça daha çıkacak. Alanyaspor ve Hatayspor maçlarının ardından Çalımbay ile ilgili kesin karar verilecek.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde tek idmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.