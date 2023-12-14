Lugano 0 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Lugano ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Grupta herhangi bir iddiası bulunamayan iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emrecan Terzi kaydetti.

İki takım da 90. dakakikada Steffen ve Chamberlain'in kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kartal, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı.

D GRUBU PUAN DURUMU

1- Club Brugge 16

2- Bodo Glimt 10

3- BEŞİKTAŞ 4

4- Lugano 4