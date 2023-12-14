Beşiktaşlı genç futbolcu Emrecan Terzi: 15-16 senedir bu anı bekliyordum

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa'ya 3 puanla veda etti.

Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden genç futbolcu Emrecan Terzi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emrcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım."