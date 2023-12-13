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Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Rosier'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Ocak ayında hareketli bir dönem geçirecek Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in alternatifi Fransa Ligi’nde bulundu. Kartal’ın Nice’te oynayan Youcef Atal için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Transferde harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'tan sağ bek bombası! Rosier'in yerine geliyor

Derbi sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri Valentin Rosier olmuştu. Siyah-beyazlılarda Fransız sağ bekin yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kartal'ın bu mevki için rotayı Fransa'ya çevirdiği belirlendi.

OCAK'TA TEKLİF PLANI

Takvim'in haberine göre; Disiplinsiz davranışları ve düşük formu nedeniyle gözden düşen Valentin Rosier'in yerine gündeme gelen ismin Ligue 1 ekibi Nice'te oynayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Filistin'e destek mesajları paylaştıktan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayan 1.76 boyundaki futbolcunun da müslüman bir ülkede kariyerine devam etmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

22 GOLE KATKI YAPTI

Futbol kariyerinde şu ana kadar Nice'in dışında Kortrijk ve Paradou takımlarında ter döken Youcef Atal, 129 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli oyuncu, 10 da asist yaptı. 2019 yılında 25 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan yıldız isme, güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor. Sürati, oyun görüşü ve aidiyet duygusu yüksek olan Atal, her iki ayağını da kullanabiliyor.

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