Mert Günok: Söylenecek çok şey var ama....

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda kurtarışlarıyla karşılaşmanın en çok dikkat çeken ismi olan Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Günok'un açıklamaları:

"Taraftarlarımızdan özür dileriz. Bugün skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Bugün de üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim."