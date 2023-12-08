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Rıza Çalımbay 18 yıl aradan sonra ilk derbisine çıkıyor

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay 18 yıl aradan sonra ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor. Bu derbi Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 4. derbi olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:27
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Rıza Çalımbay 18 yıl aradan sonra ilk derbisine çıkıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Fenerbahçe maçıyla birlikte 18 yıl aradan sonra yeniden bir derbi heyecanı yaşayacak. Çalımbay, son derbisine 18 Eylül 2005 tarihinde siyah-beyazlıların başında İnönü Stadı'nda yine sarı-lacivertlilere karşı çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu müsabaka siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay için de ayrı bir önem taşıyor.

18 YIL SONRA DERBİ HEYECANI

60 yaşındaki teknik adam, yarınki maçla birlikte 18 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak ve 4. derbisine çıkacak. Rıza Çalımbay, son derbi sınavını 2005-2006 sezonunda 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı vermişti. İnönü Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

2004-2005 sezonunun 28. haftasında Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasından ise Çalımbay idaresindeki siyah-beyazlılar 4-3 galip ayrıldı.

Rıza Çalımbay aynı sezonun 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 kaybeden taraf olmuştu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI KARNESİ

Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Rizespor, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Göztepe, Sivasspor, Konyaspor ve Trabzonspor ile Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu 45 maçta 9 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

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