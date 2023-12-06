Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı.

Isınma hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla antrenmana devam eden Beşiktaşlı futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

4 FUTBOLCU İDMANDA YOK!

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç katılmadı.