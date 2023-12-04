Kartal eriyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk puan kaybını yaşadı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü, 21. dakikada Ali Sowe'un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Alex Oxlade-Chamberlain'in 74. dakikadaki golüyle skora denge geldi. Beşiktaş'ın son dakikalardaki çabası gol getirmedi ve başkentteki mücadele 1-1 sona erdi.

ÇALIMBAY İLE İLK KAYIP

Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşayan Beşiktaş, haftayı 26 puan ve gol fazlasıyla zirvenin 11 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. MKE Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada kaldı. Beşiktaş dün akşam teknik direktör Rıza Çalımbay'la Süper Lig'de ilk kez puan kaybı yaşadı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde ligde ilk iki maçında RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş, başkent deplasmanında 2 puan bıraktı.

6 DEĞİŞİKLİK, 7 EKSİK VAR

Beşiktaş, A.Gücü karşısına 7 eksikle çıktı. Sakat olan Masuaku, Ghezzal, Rashica, Rosier, Onana, Bailly ve Tayfur oynamadı. Öte yandan Rıza Çalımbay, Brugge maçı 11'inden 6 futbolcuyu değiştirdi. Ersin, Tayfur, Demir, Cenk, Chamberlain ve Rebic 11'de yer almadı.

13 YILDIR HASRET

Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti devam etti. Başken ekibi, rakibi karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de skorla aldı.

NÖBETÇİ GOLCÜ

Galatasaray maçında da sonradan oyuna girerek takımının beraberlik golünü atan oyuncu, Ankaragücü karşısında da 74. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez rakip ağları havalandırdı.

UMUT MERAŞ SÜRPRİZİ

Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu. 27 yaşındaki sol bek, iyi bir oyun ortaya koydu.

BEŞİKTAŞLILAR İLK KEZ BAŞKENTTE

Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla uzun yıllar sonra ilk kez Eryaman Stadı'nda Ankaragücü maçı izledi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hafta içi Beşiktaş taraftarını karşılaşmaya davet etmişti.