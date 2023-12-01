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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:59 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:05
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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Avrupa mesaisinden dönen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Club Brugge maçında görev yapan oyuncular, düz koşuyla antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak 15.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Süper Lig'de 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş 25 puanla 3. sırada bulunuyor.

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