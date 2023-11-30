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Rıza Çalımbay Club Brugge maçı öncesi konuştu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:05 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:11
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Rıza Çalımbay Club Brugge maçı öncesi konuştu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Bu bir prestij maçı. Keşke böyle olmasaydı, iddiamız devam etseydi. Ama taraftarımız için ülkeye puan kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.

Sakatlık konusunda sıkıntılıyız.

Herkese bir özgüven geldi. Sakarya maçı bile çok önemliydi. Bu takım nasıl iyi olur? Sakatlarımız iyileştikçe iyi olur. Sakatlar dönünce daha rahat ve özgüvenli oynayacağımıza inanıyorum ben.

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