Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'ndaki 5. maçında Club Brugge'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:37
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Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında perşembe günü sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

COLLEY

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

AYTUĞ BATUR

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

TAYFUR

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

AMIR

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

OXLADE-CHAMBERLAIN

Rıza Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i

GEDSON

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