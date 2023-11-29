BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş D grubunun 5. maçında Club Brugge ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Beşiktaş - Club Brugge maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;