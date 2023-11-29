BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş D grubunun 5. maçında Club Brugge ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?
Beşiktaş - Club Brugge maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.
Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;
- Arena Sport 4 HD Serbia
- beIN Connect MENA HD
- beIN Sports MENA 8 HD
- CBC Sport HD
- Discovery+ UK
- EXXEN Digital Türkiye
- M+ Liga de Campeones 11
- Megogo Futbol 11
- Play Sports HD2 Belgium
- RMC Sport Live 11
- RTBF Tipik Belgique
- ViaPlay Norge HD