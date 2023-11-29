Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Club Brugge ile mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı kritik müsabaka merakla bekleniyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:27 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 08:36
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş D grubunun 5. maçında Club Brugge ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Beşiktaş - Club Brugge maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;

  • Arena Sport 4 HD Serbia
  • beIN Connect MENA HD
  • beIN Sports MENA 8 HD
  • CBC Sport HD
  • Discovery+ UK
  • EXXEN Digital Türkiye
  • M+ Liga de Campeones 11
  • Megogo Futbol 11
  • Play Sports HD2 Belgium
  • RMC Sport Live 11
  • RTBF Tipik Belgique
  • ViaPlay Norge HD
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanında Türkiye'ye güneş doğdu! Şampiyonlar Ligi'nden beklenen müjde geldi...
Karşılığı yoksa vedalaş! Başkan Erdoğan’dan yerel seçim için aday profili talimatı! Ankara ve İstanbul'a sürpriz aday!
Aslan gözünü zafere dikti! İşte Buruk'un 11'i
6 numara için tartışmasız isim bulundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?
Çalımbay o ismi listenin ilk sırasına koydu!
TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ MESAJLARI 2023 | 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü sözleri
İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
BUGÜN NE GÜNÜ? | 29 Kasım 2023 ne günü, anlamı ne, neden kutlanır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde sürpriz rakip! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde sürpriz rakip! 09:15
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var? 07:37
Young Boys evinde kazandı! Young Boys evinde kazandı! 01:12
Young Boys evinde kazandı! Young Boys evinde kazandı! 01:08
A. Madrid gruptan çıkmayı garantiledi! A. Madrid gruptan çıkmayı garantiledi! 01:07
PSG son dakikada puanı kurtardı! PSG son dakikada puanı kurtardı! 01:06
Daha Eski
Dortmund son 16'yı garantiledi! Dortmund son 16'yı garantiledi! 01:06
Manchester City'den muhteşem geri dönüş! Manchester City'den muhteşem geri dönüş! 01:06
Barça son 16 biletini kaptı! Barça son 16 biletini kaptı! 01:06
Manchester City'den muhteşem geri dönüş! Manchester City'den muhteşem geri dönüş! 01:05
PSG son dakikada puanı kurtardı! PSG son dakikada puanı kurtardı! 01:01
Barça son 16 biletini kaptı! Barça son 16 biletini kaptı! 00:59