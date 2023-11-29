"Ben bu cihana sığmazam"

Beşiktaş onu yıllar önce çok büyük transferlerle tanıdı... Sonra Beşiktaş için haksız yere hapis yattı... Dile kolay 10 milyon dolar verdi ve yıllarca gık bile demedi... Alacağını sorduğumuzda "Beşiktaş'tan alacaklı değil borçluyum" dedi... İŞTE o Serdal Adalı ile tüm sorularımıza cevap aldığımız güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Öyleyse buyurun siz de keyifle okuyun ve Serdal Adalı'nın Beşiktaş başkanı olması halinde neler yapacağını A'da Z'ye öğrenmenin tadına varın.

Serdal Bey Beşiktaş genel kurul üyeleri sizi neden seçmeli? "HAK ettikleri Beşiktaş'ı seyretmek isteyen, kulübün mali durumunun düzelmesini isteyen, dışarıdan gelen saldırılara karşı dik duruş isteyenler oylarını Serdal Adalı'ya vereceklerdir. Misyonumuz, vizyonumuz büyük, hedeflerimiz büyük. O yüzden diyoruz ya biz bu cihana sığmayız diye."

Beşiktaş'taki en büyük hayaliniz desem!? "Sportif hayalim Avrupa'da bir kupa getirmek... Mali açıdan baktığınızda da borçsuz, harçsız, kendi kendine yeten bir Beşiktaş görmek.. Tesisleşme konusunda da bir hayalimiz var o da; sıfırdan bir düzen kurup, her sene A Takıma bir-iki futbolcu verecek bir akademi kurmak."

Tesisleşme derken hemen soralım Engel tanımaz Kartallar için bir projeniz var mı? "STAT düzenlemesi yaparken onlar için özel yerler tahsis edeceğim... Gittiğim seyahatlerde Beşiktaş'ı izlemek isteyen engelsiz kardeşlerimizin sağdan-soldan torpille maçlara girebildiklerini öğrenince çok üzüldüm.. Bundan sonra böyle şeylere ihtiyaçları olmayacak, Engelsiz Kartallar hepsi Serdal Adalı'nın torpillisi (!) olacaklar. Onlar başımızın tacıdır."

Stat düzenlemesi derken! "DENIZ tarafındaki tribünün koltuk düzenini değiştirip kapasiteyi 52 bine çıkaracağız. Misafir takım tribününde de değişiklik yaparak, taraftarımızın ilk günden beri şikayet ettiği, deplasman tribünündeki seyircinin sesini azaltacağız"

Stat deyince de TFF Başkanı Büyükekşi'nin hulufe açıklaması geliyor akıllara! Tabii bir de parmak sallaması... "O KONUDA tavrımız net ya özür diler ya da stadımıza geldiğinde protokolde tek başına oturur. Durduk yere kimseyle kavga etmeyiz ama Beşiktaş'ın hakkını da kimseye yedirmeyiz. Dünyanın en güzel stadı bizimdir ve bu stat tüm turnuvalar için doğal adaydır..."

Daha 10 milyon dolar vermiştiniz, bildiğim kadarıyla hala alacaklısınız, transfer döneminde Beşiktaş'a yine kasa kolaylığı yapacak mısınız? "Öncelikle; Beşiktaş'ın kimseye borcu olmaz. Bizlerin Beşiktaş'a borcu vardır... Ne zaman gerekirse de elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

O zaman transfer dönemin hareketli geçecek gibi... "Önce Rıza hocanın raporunu göreceğiz. Hocamız kaç transfer isterse yapacağız. Daha önce dünya yıldızlarını alma şansı bulduk ve değerlendirdik; Guti, Simao, Quaresma, Almeida, Fernandes... Yine böyle bir şey olur ve bir bakarsınız tüm transferlerimizi yıldızlar arasından yaparız..."

Rıza hocayla görüşüyorsunuz bildiğim kadarıyla... "Rıza Hoca ve Mehmet Özdilek ile bir toplantı gerçekleştirdik. Ara transfer dönemi başladığı gün, transferleri tamamlamayı düşünüyoruz. Gidenler de olacak ve yük azaltılacak burada asıl amaç Beşiktaş'a fayda sağlayacak oyuncu almak."

Transfer derken, Talisca'yı es geçmek olmaz, getirebilir misiniz! "Talisca mevzusu, Ricardo Quaresma mevzusuna döndü. O zaman da onunla yatıp kalkıyordu taraftar. Alınması gerekiyorsa gidip alıp gelirim. Yeter ki oradan bir ışık göreyim. Ayrıca Bu işler öyle Avrupa kulüplerinin başkanlarıyla fotoğraf çektirmekle olmaz."

PSG Başkanı ile Hasan beyin fotoğrafına bir gönderme galiba... "Fotoğraf çektirdiği başkanın takımından bir oyuncu alırsam Hasan bey hiç şaşırmasın!

Hazırlıklısınız sanırım böyle bir transfer konusunda! "BIZ de boş laf yok, icraat var..."

Hasan Arat kampanyasını daha çok proje üzerinden yürütüyor sizin projeleriniz nelerdir? "BEN hayali projelerle insanları, boş hedefler peşinden koşturmam. Proje diyorsak öncelikle finansmanı sağlanacak, ayakları yere basacak, ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği planlanacak. Bizim projelerimiz böyle projelerdir. Örneğin gayrimenkul projemiz hazır. En büyük gelir kalemlerimizden biri olacak. Yarın (Bugün) açıklayabiliriz."

Hasan Arat sizi yönetime davet etti ve futbolun başına geçmenizi istedi bu sizi rahatsız etti mi? Sonrasında matruşka benzetmeleri falan geldi malum... "Bugüne kadar, yani seçim atmosferi yokken yaptığımız görüşmelerde Hasan bey, 'Serdal çok iyi insan, bu başkanlığı çok hak ediyor, çok faydalı başkan olur, yönetici olur' dedi, kendisinden hep bunları duydum. Ne zaman ki aday oldum çevresindeki arkadaşlar sosyal medyada 'Matruşka' benzetmesinin içine girdiler. O noktada da iyi ki aday olmuşum dedim. Açıkçası geçen bir senelik sürede Hasan Bey'in tekliflerine de hayır dediğim için mutluyum. Anladım ki samimi değilmiş. İsterse kendisi buyursun gelsin basketbola baksın, en iyi bildiği işi yapsın... Bizim yanımızda Beşiktaş'a hizmet etsin."

Geçen günlerde efsane yöneticilerden Metin Keçeli'nin davetine icabet ettik. Keçeli gibi bir ismi nasıl ikna ettiniz!

"Metin ağabey ile 10 yıl önceden birbirimize sözümüz var. Teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. Yeni bir yönetim olacak, ben çok ders aldım bundan önceki yöneticilik yıllarımda. Okulum; Metin ağabey, Allah rahmet eylesin Orhan Saka ağabey, Fahrettin Curoğlu... Ben bunların yanında yetiştim. Beşiktaş terbiyesiyle büyüdüm. Yönetime yeni girecek arkadaşlar da eminim Metin ağabeyin tavsiyelerini dinlerler, Beşiktaş'ın ne olduğunu bir an önce anlarlar."

BEŞ DAKİKA DÜŞÜNECEKLER

Adalı "Gerektiğinde diğer takımların yöneticileri ile mücadele etmek için aday oldum. Kimse Beşiktaş'ı ezemez. Buna müsaade etmem. Görevde olduğum sürece de ezdirmedim. Beşiktaş denildi mi, herkes beş dakika düşünecek!" ifadelerini kullandı

Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarının her gittiği deplasmanda kötü muamele ile karşılaştığını belirterek, "Yöneticilik yaptığım dönemlerde deplasmanlarda herkesten önce stada giderdim. Görevde olduğum dönemde hiçbir taraftarımıza karşı bir şey olmadı. Bundan sonra da kötü olaylar olursa, kimden hesap sorulması gerekiyorsa hesap sorarım" dedi