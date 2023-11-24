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Quaresma’dan Adalı paylaşımı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken; eski futbolculardan Ricardo Quaresma, başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Quaresma paylaşımında, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak" ifadelerini kullandı. Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Q7 transferinde önemli bir rol oynamıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Quaresma’dan Adalı paylaşımı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken; eski futbolculardan Ricardo Quaresma, başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Quaresma paylaşımında, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak" ifadelerini kullandı. Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Q7 transferinde önemli bir rol oynamıştı.

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