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Ayaklarımız yere basıyor

Adalı: Rakibin projeleri adeta hayal!.. ben böyle şeyler açıklamam, gerçeği söylerim. “4.5 yılda tüm borcu sıfırlayacaklarını söylüyorlar. Bunu bir taahhütnameyle teminat mektubunu divan kuruluna teslim etsinler, yarın adaylıktan çekilirim”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Ayaklarımız yere basıyor

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, seçim yarışında yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Adalı, "Hasan Arat 'Beşiktaş App projesinden 1.5 yılda 25 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Yönetimimizde çok iyi arkadaşlar var, istersek 4.5 yılda borcu sıfırlarız' demiş. Hasan Bey sunduğu projeyle 4.5 yılda Beşiktaş'ın borcunu ödemeyi taahhüt ediyorsa profesyonel olarak görev yaptığı holdingler ve bankalar var, hemen oralarla görüşsün. Borcumuz 220- 230 milyon euro (7.2 milyar TL) civarında. Bir taahhütnameyle teminat mektubunu divan kuruluna teslim etsin, yarın adaylıktan çekileyim. Nerede istiyorsa da görev yaparım" dedi.

BARCELONA YAPAMADI

Serdal Adalı, ortaya konulan projelerle ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Projeler güzel, kimsenin emeğini küçümsediğim yok ama hiçbir projenin ayakları yere basmıyor. 25 milyon dolar getiren APP hiçbir kulüpte yok. Rakibimiz 1.5 yılda 25 milyon dolar getirmeyi vadediyor. Bu projenin benzeri Barcelona'da da uygulandı, yıllık getirisi sadece 3 milyon dolar. Asla böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız. Benim de Beşiktaş'ın da öyle şaşalı lansmanlara ihtiyacı yok. Ben ayakları yere basmayan proje açıklamam. Bir proje netleştiğinde, gerçekçi olduğunda zaten açıklarım. 20-25 tane projemiz kağıt üzerinde hazır zaten."

ADALI'DAN İNCİLER:

Herkeste bir Anderson Talisca beklentisi var ama daha yeni sözleşmesini yeniledi, Taraftarlarımız merak etmesin, onun ayarında futbolcu transferi için çalışacağım.

Sdney, Bebe ve Alves transferlerini de benim yaptığım söyleniyor ama o transferler takıma katıldığında ben cezaevindeydim.

9 puan fark kapanılmayacak bir fark değil, takıma yapılacak düzgün takviyelerle en iyi yerlere geleceğiz.

Transfer dediğin selfi çekmekle ya da fotoğraf paylaşmakla olmuyor.

Şan Ökten Tesisleri için Fikret Başkan'a, Ahmet Başkan'a da "İçerdeki paramdan burayı yapın" dedim, yapılmadı! Ben gelince yapacağız.

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