Haberler Beşiktaş 6 günde 2 deplasman

6 günde 2 deplasman

Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki Kartallar, F.Bahçe derbisinden sonra 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6 günde 2 deplasman
Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki Kartallar, F.Bahçe derbisinden sonra 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da
Dzeko ikna etti! Yılın takası gerçekleşiyor
Cimbom'dan flaş Muslera kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor!
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:50
Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! 00:50
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:50
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:50
İtalya EURO 2024 bileti aldı! İtalya EURO 2024 bileti aldı! 00:50
Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! 00:50
Daha Eski
Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:46
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:46
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:45
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:43