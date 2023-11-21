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6 günde 2 deplasman
Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki Kartallar, F.Bahçe derbisinden sonra 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.
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