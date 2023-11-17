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Juanfran'dan Rıza Çalımbay itirafı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Juanfran, Beşiktaş'ın başına geçen Rıza Çalımbay'ın siyah beyazlı takımdaki ilk teknik adamlık dönemi öncesinde Vicente Del Bosque ile arasında geçen konuşmayı anlattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:54
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Juanfran'dan Rıza Çalımbay itirafı

Beşiktaş'a Vicente Del Bosque'nin teknik direktörlük döneminde transfer olan Juanfran'dan yıllar sonra Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çarpıcı itiraflar geldi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen İspanyol futbolcu, Del Bosque'nin görevine son verilerek Rıza Çalımbay'ın Teknik direktörlüğe getirildiği süreci şu sözlerle anlattı:

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖR SENİ OYNATMAZ"

"Del Bosque'ye duyulan saygı sonsuz ve inanılmazdı. Kısa sürmesine rağmen bütün oyuncuların ağladığı bir veda oldu. Del Bosque ayrılmadan önce beni ofisine çağırdı ve bana şöyle dedi: 'Muhtemelen artık Türk bir teknik direktörle (Rıza Çalımbay) anlaşacaklar ve sen artık oynamayacaksın. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Senden; oynamasan bile benimle olduğun kadar profesyonel olmanı, itiraz etmemeni ve oynatılmazsan sessiz kalmanı istiyorum. Hiçbir şey söyleme ve nasıl gerekiyorsa öyle davran.' Bosque'nin sözlerini asla unutamayacağım."

ÇALIMBAY İLE 8 DAKİKA OYNADI

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta, Del Bosque döneminde 19 maça çıkan Juanfran, İspanyol teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından ise sadece 1 maça çıkabilmiş ve 8 dakika oynamıştı.

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