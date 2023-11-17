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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Geçen sezon Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı oluşturan Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 27 yaşındaki futbolcu ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 15:22
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Beşiktaş geride kalan sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak katmıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Futbolcunun siyah-beyazlılara gelmesinin ardından Beşiktaş taraftarı oyuncudan çok şey bekliyordu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Fakat Dele Alli gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle siyah-beyazlılarda istenilen performansı gösteremedi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Beşiktaş'ın ardından ülkesi İngiltere'ye geri dönen oyuncuyla ilgili şimdilerde flaş bir gelişme söz konusu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Geçen sezon Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran Dele Alli, İngiltere'de aynısına devam ediyor. İngiliz futbol severler 'pembe' saç modelinin görüntüleri internette yayınlandıktan sonra Dele Alli hakkında ilginç yorumlar yaptılar.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Yorumlardan en dikkat çekici olanı Dele Alli ve berberinin bu yüzden 'tutuklanması' gerektiğini öne sürdüğü espri oldu.

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