Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye ülkesinde flaş tepki!

Beşiktaş geride kalan sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak katmıştı.
Beşiktaş geride kalan sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak katmıştı.
Futbolcunun siyah-beyazlılara gelmesinin ardından Beşiktaş taraftarı oyuncudan çok şey bekliyordu.
Fakat Dele Alli gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle siyah-beyazlılarda istenilen performansı gösteremedi.
Beşiktaş'ın ardından ülkesi İngiltere'ye geri dönen oyuncuyla ilgili şimdilerde flaş bir gelişme söz konusu.
Geçen sezon Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran Dele Alli, İngiltere'de aynısına devam ediyor. İngiliz futbol severler 'pembe' saç modelinin görüntüleri internette yayınlandıktan sonra Dele Alli hakkında ilginç yorumlar yaptılar.
Yorumlardan en dikkat çekici olanı Dele Alli ve berberinin bu yüzden 'tutuklanması' gerektiğini öne sürdüğü espri oldu.