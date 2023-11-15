Beşiktaş'ta transfer telaşı! Stoperde öncelik Premier Lig

Busezon en büyük sıkıntıyı savunmada çeken, stoperlerinin hemen hepsi sakatlık geçiren Beşiktaş'ta yeni hocanın da belli olmasıyla devre arası için transfer defteri yavaş yavaş açılmaya başlandı. Önceliği defans takviyesine verecek olan siyah beyazlılarda, yönetim değişecek olsa da bazı isimler üzerinden liste çalışmaları başladığı kaydedildi. Buna göre adaylar arasına şimdiden 2 isim girdi. Bu savunmacılardan ilki, Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen Fabian Schar olduğu belirtildi. Newcastle'da forma giyen İsviçreli sezon sonu sözleşmesi biticeği için radara girdi. 31 yaşındaki stoper konusunda piyasa araştırmalarının başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

Kara Kartal'ın diğer adayı ise yine bir Premier Lig ekibi olan Nottingham Forest'ta forma giyen İskoç futbolcu Scott McKenna... İngiliz takımında yeterince forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istediği konuşuluyor. Schar gibi sözleşmesi sezon sonu biteceği için siyah beyazlıların uygun bir rakama işi bitirebileceği yorumu yapılıyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan Scott McKenna bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan İskoç savunmacı, sol ayaklı olması nedeniyle de tercih ediliyor. Beşiktaş, tecrübeli stoper için de teklif hazırlıklarına başladı.

ÖNCE ÇALIMBAY ONAYLIYOR

Oyuncu izleme ve takip merkezi bulduğu her ismi önce teknik patron Rıza Çalımbay'a bildiriyor. Usta çalıştırıcının onay verdiği isimler üzerine fiyat ve performans araştırmalarına geçiliyor. Devre arasına kadar detaylı bir aday listesi oluşturmak isteyen siyah beyazlılar, yeni yönetimin göreve gelmesiyle Çalımbay'ın istekleri doğrultusunda transferleri bitirmeye çalışacak.