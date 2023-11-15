Aboubakar sakat!

Beşiktaş yönetimi, takımın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın, Vincent Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı oynamak istemediği yönünde yaptığı açıklamalara cevap verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır." "İHTİYAÇ olması halinde kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanın değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır."

BU BÜYÜK BİR SAYGI EKSİKLİĞİ

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor. Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Instagram hesabından Yılmaz'ın sözleri için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ı etiketleyen Demirel, "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" ifadelerini kullandı.