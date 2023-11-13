Geçen haftaki 3-2'lik Antalyaspor yenilgisi sonrası hafta içinde Bodo'ya mağlu olarak Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Başakşehir mücadelesi öncesi efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirmişti. Usta hoca yönetiminde ilk sınavını veren Kara Kartal, alnının akıyla çıktı. Siyah beyazlı takımın, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Jackson Muleka'nın 55. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeşi başardı. 2 maçlık kötü gidişat da sonlandı...

6. KEZ GOL YEMEDEN BİTİRDİ

Rıza Çalımbay yönetiminde birde bir yapan Kara Kartal böylece hem moral buldu hem de uzun süredir üzdüğü taraftarının yüzünü güldürdü. Siyah beyazlı takımın yeni hocasıyla yeni bir sayfa açtığı daha ilk maçtan sahaya yansıdı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de 6. kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Bir başka istatistik daha ortaya çıktı. Beşiktaş, Süper Lig'de Eylül 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç iç saha maçını gol yemeden kazandı. (Başakşehir, G.Antep, İstanbul)

EMİRHAN İLK KEZ RAKİP OLDU

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan, ilk kez siyah-beyazlı takıma rakip olarak sahaya çıktı. RAMS Başakşehir'in İtalya'nın Torino ekibinden kiraladığı 19 yaşındaki oyuncu eski takımına karşı ilk kez mücadele etti. Çağdaş Atan, Emirhan İlkhan'a bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de şans verdi.

'BEŞİKTAŞ HEP ŞAMPİYON OLSUN'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Pedro Franco, siyah-beyazlılardaki yıllarıyla ilgili konuştu. Franco "Beşiktaş taraftarıyla ilgili en önemli şey, stadyumdaki atmosferin muhteşem olması ve insanların her zaman destek vermesiydi. Beşiktaş'ın her zaman şampiyon olmasını istiyorum" diye konuştu.

KARTAL'DA DÖRT DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Kartal, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle çıktı. Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde Bodo ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk ve Bailly sakatlıkları, Rashica ise milli takıma gitmesi nedeniyle kadroda yoktu. Bu isimlerin yerine Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic forma giydiler.