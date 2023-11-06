Beşiktaş'ta Mircea Lucescu iddiası!

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz'la yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme düştü.
Rumen basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev'le yollarını ayıran Mircea Lucescu ile görüştüğü aktarıldı.
Mircea Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasından sonra teknik direktörlük kariyerine devam etme isteğinde olduğu vurgulandı.
100. YILDA KARTAL'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? ifadelerini kullandı.
Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta görev almıştı.
Rumen teknik adam, siyah-beyazlı ekibin başında 2003 senesinde 100. yıl şampiyonluğu kutlamıştı.