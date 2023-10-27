Bu boyle gitmez!

Bu sezon özellikle Avrupa'da Beşiktaş'ın tüm gol yükünü çeken Aboubakar, dün de takımın neredeyse ayakta kalan tek ismiydi. Kamerunlu forvet canla başla mücadele etti; ancak yakaladığı pozisyonlarda kaleciyi geçemedi. Alınan mağlubiyete çok üzülen tecrübeli golcü karşılaşma sonrası öz eleştirilerde bulundu. "Yanlış giden bir şeyler var ve bunu düzeltemiyoruz. Umutsuzluğa kapılmak istemiyoruz ama bu böyle gitmez. Acilen toparlanmamız lazım" diyen siyah beyazlı krampon, "Hafta sonu ligde oynayacağımız maçı mutlaka kazanıp moral bulmamız gerekiyor. Şu ana kadar takım olmayı başaramadık" şeklinde konuştu.