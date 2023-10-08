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Beşiktaş 2 - 0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yaşanılan çalkantılı sürecin ardından çıkış arayan siyah-beyazlılar evinde rakibini 2-0 mağlup ederek nefes aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:01
Beşiktaş 2 - 0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

UEFA Konferans Ligi'nde evinde aldığı şok mağlubiyetin ardından çıkış arayan Kara Kartal, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 6. dakikada Kamerunlu golcüsü Vincent Pate Aboubakar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın 2. golü ise 89. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Kara Kartal evinde aldığı 3 puanla puanını 16 yaparak ligde 4. sıraya yükseldi.

İstanbulspor Dolmabahçe'de bıraktığı 3 puanın ardından 2 puanla ligde 19. sırada kaldı

İSTANBULSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, Beşiktaş karşısında da kötü gidişe dur diyemedi.

Deplasmanda rakibine diş geçiremeyen sarı-siyahlılar'ın galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

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