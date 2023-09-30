Haberler Beşiktaş Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 17:07
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Dedeman ailesinin miras kavgası! Dolandırıcılıkla suçlanan Rıfat Dedeman GÜNAYDIN'a konuştu!
Kemal Kılıçdaroğlu yine HDPKK'ya selam çaktı: Kayyum felakettir
Bjelica: Hatalarımızdan ders aldık!
Kuntz'dan flaş açıklamalar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kafilesi belli oldu!
Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - Ders seçme ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'dan flaş açıklamalar! Kuntz'dan flaş açıklamalar! 17:08
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 17:07
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 16:55
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 16:46
Aston Villa evinde gol olup yağdı! Aston Villa evinde gol olup yağdı! 16:36
Salernitana - Inter maçı ne zaman? Salernitana - Inter maçı ne zaman? 16:35
Daha Eski
Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı ne zaman? 16:31
Onuachu tarihe geçti! İlk 3 maçta... Onuachu tarihe geçti! İlk 3 maçta... 16:24
RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman? RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman? 16:10
Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? 16:06
Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:02
Köln - Stuttgart maçı ne zaman? Köln - Stuttgart maçı ne zaman? 15:58