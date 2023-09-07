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Beşiktaş'ta Eric Bailly takımla ilk idmanına çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly takımla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 14:46
Beşiktaş'ta Eric Bailly takımla ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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