Rashica'dan G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız"

Beşiktaş'ın çok gizli yürütülen bir operasyonla geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı resmen kadrosuna katması gündeme bomba gibi düştü.
Beşiktaş'ın çok gizli yürütülen bir operasyonla geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı resmen kadrosuna katması gündeme bomba gibi düştü.
Kartal'ın bu beklenmedik hamlesi, Rashica'yı yeniden renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Galatasaray cephesinde adeta şok etkisi yarattı.
Beşiktaş-Rashica-Galatasaray üçgeninde yaşananların tüm detayları ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Kosovalı yıldızı Beşiktaş'ın uçağından indirmek için her yolu denediği ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, geride kalan sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'nın bonservisini aldı. Beşiktaş, Kosovalı futbolcunun maliyetini KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "
Milot Rashica, geride kalan sezonda Galatasaray formasını 30 resmi maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 6 gol ile 7 asist üretti. Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro.
"BENİ İSTEDİKLERİNİ HİSSETTİRDİLER"
Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, "Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim" dedi.
11 numaralı formayı giyeceğini aktaran Milot Rashica, "İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız.
Taraftarlarımızı stadımızda bizi desteklerken görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma en iyi katkıyı yapmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
"YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü'yü rövanşta da yenerek play-off turuna çıkmak istediklerini söyledi. Yoğun bir maç trafiğine gireceklerini aktaran Güneş, "Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Neftçi Bakü'ye karşı 3-1'lik avantajımız var ama turun garantisi değil. Kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz. Sadece Colley'in omuzunda sıkıntı var, durumuna bakacağız" dedi.
Oxlade Chamberlain'in futbol becerisi yüksek bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Şenol Güneş, Milot Rashica transferini de değerlendirdi. Siyah-beyazlı hoca, "Rashica geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Aldığımız bilgilere göre karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Takıma katılımını sağladık. Yönetimi tebrik ediyorum. Son dönemde bizim düşündüğümüzün de üzerinde işler yapıyorlar" diye konuştu.
"O UÇAĞA BINME SONRA BAŞIN AĞRIR"
Beşiktaş'ta Rashica operasyonu 10 gün önce başladı. Siyah-beyazlılar, Rashica'nın Galatasaray'a yakın olan Türk menajeri yerine yabancı menajeriyle iletişim kurdu ve resmi transfer teklifinde bulundu.
Kosovalı yıldızdan sonra Norwich City ile anlaşan Kartal transferi noktalamak için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın özel uçağı Rashica'yı almak için Paris'ten havalanarak Norwich'e gitti. Kosovalı oyuncu ve menajeri uçağa binerek beklemeye başladı.
İstanbul'a hareket edecek uçağın yakıt aldığı sırada Galatasaraylı yöneticiler, sosyal medyada çıkan haberlerden bu sürpriz transfer gelişmesini öğrendiler.
Olimpija maçı oynanırken karşılaşmayı bırakan sarı-kırmızılı yöneticiler telefonla uçakta beklemesini sürdüren Rashica'nın menajerine ulaştılar. Bu görüşmede daha önce önerdikleri yıllık ücreti tam 750 bin euro artırdıklarını bildirdiler.
"SAKIN O UÇAĞA BİNME"
Rashica ve menajerinden, "Biz Beşiktaş'la anlaştık" yanıtını alan Galatasaraylı idarecilerin bunun üzerine, "Sakın o uçağa binme. Biz sana hemen Galatasaray'ın uçağını gönderiyoruz. O uçağa binersen İstanbul'da başın ağrır.
Çünkü geçen sezon Galatasaray forması giydin. Taraftar seni rahat bırakmaz. Hatta havalimanına da gelirler" dedikleri belirlendi. Rashica geri adım atmazken menajeri durumu hemen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a iletti.
Kocadağ, "Uçağa atlayın, gelin. Havalimanında sizi ben karşılaşacağım. Hiçbir sorun yaşanmayacak. Yönetici arkadaşım Ali Bayrak da yanımda olacak" diyerek, Rashica ve menajerine güvence verdi. Rahat bir nefes alan yıldız oyuncu gece saat 02.30'da İstanbul'a iniş yaptı ve gerilim dolu gece Beşiktaş'ın istediği gibi noktalandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Atatürk Havalimanı'nda karşıladığı Milot Rashica ve menajerini doğrudan otele götürdü. Kosovalı futbolcu odasına geçerken kısa süre sonra burada Kocadağ ile yeniden buluştu ve saat 03.50'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı, transfer resmen tamamlandı.
Siyah-beyazlılar otelde herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için özel önlemler de aldı. Rashica'nın kaldığı odadaki kata özel güvenlik yerleştirildi. Güvenlik elemanının sabaha kadar burada beklediği ifade edildi.
"BENİ SÜREKLİ OYALADINIZ"
Rashica'nın Galatasaraylı yöneticilerle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında net ifadeler kullandığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların tüm taleplerini geri çeviren Kosovalı yıldızın, "Şimdiye kadar 50 tane transfer yaparken beni sürekli oyaladınız. Beşiktaş'la anlaştım. Bu saatten sonra Galatasaray'a gelmem mümkün değil" diye konuştuğu kaydedildi.