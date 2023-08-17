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Beşiktaş'tan Galatasaray'a video yanıtı!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Kulübü, Milot Rashica transferi sonrası paylaşılan video üzerinden tartışmaya girdiği Galatasaray'a sosyal medyadan yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama sonrası "Gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:51
Beşiktaş'tan Galatasaray'a video yanıtı!

Beşiktaş Kulübü, Milot Rashica transferi sonrası paylaşılan video üzerinden tartışmaya girdiği Galatasaray'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Beşiktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray Spor Kulübü'nün mesnetsiz iddialarla kulübümüzü hedef alan açıklamasına ilişkin cevabımızdır:

Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini!

Dün Galatasaray camiasının, kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz.

Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz.

Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır.

Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz. Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü'nün "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" minvalinden açıklamasında kin ve nefret tohumları eken ithamlarını bir kez daha kendilerine misliyle iade ettiğimizi ve Kulübümüzün bir örneğini gördüğümüz böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz.

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