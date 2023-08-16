Haberler Galatasaray Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına Galatasaray'dan flaş cevap!

Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına Galatasaray'dan flaş cevap!

Beşiktaş son olarak geçen sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten Kosovalı yıldız Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transferin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir video paylaştı. Bu video ile ilgili olarak Galatasaray'dan, Beşiktaş'a flaş cevap geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 00:23
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına Galatasaray'dan flaş cevap!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile Beşiktaş arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Galatasaray'dan, Beşiktaş'ın Rashica transferiyle ilgili paylaştığı videoya yanıt geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Tam 20 milyon Euro...
Kocatepe Camii'ndeki yarı çıplak model skandalına imza atan kişilerin ifadeleri ortaya çıktı! "Dövmelerimden dolayı beni tercih etti"
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer!
İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın gözdesi Paredes imzayı attı!
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Ağustos)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:22
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:11
12 Dev Adam'ın rakibi İsveç oldu! 12 Dev Adam'ın rakibi İsveç oldu! 23:15
F.Bahçe Maribor maçına hazır! F.Bahçe Maribor maçına hazır! 20:49
Beşiktaş N. Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş N. Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı! 20:51
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 21:07
Daha Eski
Fırtına derbiye hazırlanıyor! Fırtına derbiye hazırlanıyor! 21:41
"Beşiktaş beni istediğini hissettirdi!" "Beşiktaş beni istediğini hissettirdi!" 21:51
Süper Lig ekibinden Umut Meraş hamlesi! Süper Lig ekibinden Umut Meraş hamlesi! 22:36
Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:02
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 16:17
Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu 16:29