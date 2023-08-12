Kayserispor 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Heyecan dolu mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.
24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.
37. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye vuruşunda, top az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
49. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasına ön direkte yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.