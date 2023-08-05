Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a müjdeli haber! Kartal yıldız ismi ikna etmeye çok yakın

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a müjdeli haber! Kartal yıldız ismi ikna etmeye çok yakın

Beşiktaş, Milan'dan bir yıldızı daha istiyor... Rebic için İtalyan devini ikna eden siyah-beyazlılar, bu kez Junior Messias'ı takibe aldı. La Gazetta dello Sport, Pioli’nin Messias’ı düşünmemesinin Beşiktaş’ın elini daha güçlendirdiğini öne sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a müjdeli haber! Kartal yıldız ismi ikna etmeye çok yakın

İtalyan medyası 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için pazarlıkların başladığını yazdı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; teknik direktör Pioli'nin planları arasında yer almayan sambacının takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, transfer baskısını sürdürüyor. Milan'la anlaşma tamam. Oyuncu istemiyordu. Ancak Beşiktaş vazgeçmedi. Messias kendisine olan bu ilgi yüzünden fikrini değiştirebilir.

MILAN BONSERVİSİNİ GEÇEN SEZON ALDI

Milan geçtiğimiz sezon Serie B'ye düşen Crotone'den kiraladığı oyuncunun bonservsini 5.5 milyon Euro karşılığında aldı. Daha öncesinde de 2 milyon Euro'luk bir kiralama bedeli ödeyen İtalyan devi, Messias için kasasından toplam 7.5 milyon çıkardı. Kırmızı-Siyahlılar, Brezilyalı oyuncunun satışından 2.8 milyon Euro'luk bir bonservis getirisi bekliyor. Geçen sezon 36 maçta forma giyen tecrübeli hücumcu, 6 gol, 1 asist katkısı sağladı. Milan'da 68 maça çıktı. 12 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asist yaptı. Daha önce Crotone, Gozzano ve Chieri formaları giydi.

FUTBOLA 24 YAŞINDA DÖNDÜ

20 yaşında Brezilya'dan ailesi ile İtalya'ya göç eden Messias, uzun bir süre beyaz eşya taşımacılığı yaptıktan sonra futbola 24 yaşında döndü. Amatör, 4. ve 3. Lig'de oynadı. 2019- 20'de Serie B ekibi Crotone ile anlaşırken, Serie A'ya yükseldiği takımı ile etkili bir performans göstererek 30 yaşında Milan'a imza attı.

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