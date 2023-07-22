Haberler Beşiktaş Futbol Camiasından Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı!

Futbol Camiasından Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı!

Geçirdiği kaza sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a futbol camiası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 00:08
Futbol Camiasından Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı!

Geçirdiği maddi hasarlı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan'a olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Pendikspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Erzurumspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un yanı sıra milli futbolcu Uğurcan Çakır da yaşanan olayın ardından Emrecan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

EMRECAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

DİĞER
Fulya Öztürk’ün Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ile hastane anısı yürek sızlattı!
Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kardeşlik kazandı: Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü
G.Saray'dan tarihi çalım! İşte Zaha'ya yapılan teklif
Livakovic'ten sonra bir kaleci adayı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş yıldız ismi resmen duyurdu!
Beşiktaş Onana'yı resmen açıkladı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (22 TEMMUZ)
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri 2023
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'e Arda Güler şoku! Real Madrid'e Arda Güler şoku! 22:57
G.Saray'dan yıldız golcü için KAP bildirimi! G.Saray'dan yıldız golcü için KAP bildirimi! 22:35
G.Saray'dan tarihi çalım! İşte Zaha'ya yapılan teklif G.Saray'dan tarihi çalım! İşte Zaha'ya yapılan teklif 22:21
G.Saray'ın yeni transferinden flaş paylaşım! G.Saray'ın yeni transferinden flaş paylaşım! 21:49
İstanbulspor Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! İstanbulspor Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! 21:22
Trabzonspor'a yağmur ve dolu engeli Trabzonspor'a yağmur ve dolu engeli 21:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın genç oyuncusuna saldırı! Beşiktaş'ın genç oyuncusuna saldırı! 21:06
Livakovic'ten sonra bir kaleci adayı daha! Livakovic'ten sonra bir kaleci adayı daha! 20:38
Sivasspor'dan iyi prova! Sivasspor'dan iyi prova! 20:35
F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! 19:14
G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! 18:54
F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! 18:28