Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Lukebakio'ya kanca! Kulübünden yanıt geldi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Lukebakio'ya kanca! Kulübünden yanıt geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alman basını, Beşiktaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Siyah-beyazlıların, Hertha Berlin'de forma giyen Dode Lukebakio için yaptığı teklifin reddedildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Lukebakio'ya kanca! Kulübünden yanıt geldi

Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Lyanco, Jean Onana ve Daniel Amartey'den sonra diğer eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.

Alman basını, siyah-beyazlıların teklif yaptığı futbolcuyu yazdı.

Takvim'in Kicker'dan derlediği habere göre; Kartal'ın Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio icin resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Hertha'ya 3,5 milyon Euro bonservis+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği ifade edildi. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmediği de haberin detaylarında yer aldı. Beşiktaş'ın bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Hertha Berlin'den ayrılması beklenen yıldız hücum oyuncusu için ilerleyen günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Lukebakio geçen sezon 33 maça çıkıp 12 gol, 5 asiste imza atmıştı. 8 kez Belçika Milli Takımı formasını giyen Lukebakio'nun Alman ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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