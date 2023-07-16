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Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonun son hazırlık maçına Strasbourg ile çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:30
Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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