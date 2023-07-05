İspanyol boğa Collado

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyahbeyazlılar, transfer konusunda da gaza bastı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen Kara Kartal, aradığı çok yönlü yıldızlardan birini İspanya'da buldu. A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın, bonservisi Barcelona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Elche'ye geçiren Alex Collado ile ilgilendiği öne sürüldü. Katalan devinin gelecek planlarında yer almayan İspanyol kanatın, bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Collado geçtiğimiz sezon Elche formasıyla 17 maça çıkarken 764 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.