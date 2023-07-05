Haberler Beşiktaş İspanyol boğa Collado

İspanyol boğa Collado

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Elche’de kiralık olarak forma giyen Barcelona’nın 24 yaşındaki İspanyol yıldızı Alex Collado’yu istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
İspanyol boğa Collado

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyahbeyazlılar, transfer konusunda da gaza bastı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen Kara Kartal, aradığı çok yönlü yıldızlardan birini İspanya'da buldu. A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın, bonservisi Barcelona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Elche'ye geçiren Alex Collado ile ilgilendiği öne sürüldü. Katalan devinin gelecek planlarında yer almayan İspanyol kanatın, bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Collado geçtiğimiz sezon Elche formasıyla 17 maça çıkarken 764 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

DİĞER
GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...
Fena aşık! Sergen Yalçın'a gönlünü kaptıran Melisa Döngel öyle bir paylaşım yaptı ki...
Szczesny F.Bahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu
G.Saray'a 10 numara müjdesi! Okan Buruk açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Mısırlı yıldız! İlk teklif yapıldı
Weghorst hamlesi! Beşiktaş'a dönüyor
Memur maaş zammı açıklandı mı?
Emekli maaşı zammı açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedefimiz büyük Hedefimiz büyük 01:24
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... 23:52
F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! 23:52
G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor 23:52
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... 23:52
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli 23:52
Daha Eski
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... 23:52
Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! 23:52
G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler 23:52
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 23:52
Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu 23:52
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! 23:52