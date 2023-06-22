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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken siyah beyazlılar uzun süredir Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez ile yakından ilgileniyordu. Son olarak 31 yaşındaki oyuncudan geleceği hakkında flaş transfer kararı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 00:17
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Siyah-beyazlı kurmaylar 10 numara bölgesi için listesinde uzun zamandır önemli bir ismi barındırıyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Ancak Kara Kartal, yıldız oyuncudan kötü haberi aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Yapılan habere göre Beşiktaş'ın listesinde bulunan James Rodriguez, tercihini yaptı.

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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Kolombiyalı oyuncu son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyiyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Tecrübeli oyuncu, Pire takımı ile nisan ayında yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Bonservisi elinde bulunan yıldız isim ile Beşiktaş ve Botafogo ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

JAMES TERCİHİNİ YAPTI!

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre James, tercihini Boca Juniors'tan yana kullandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 17 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Kolombiyalı yıldız bu mücadelelerde 5 gol ve 5 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

James, 90 kez giydiği milli takım forması ile 26 gol ve 25 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih formalarını da giyen James'in bonservis değeri 6 milyon euro

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