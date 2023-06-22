TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi James Rodriguez'den flaş karar!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Siyah-beyazlı kurmaylar 10 numara bölgesi için listesinde uzun zamandır önemli bir ismi barındırıyordu.
Ancak Kara Kartal, yıldız oyuncudan kötü haberi aldı.
Yapılan habere göre Beşiktaş'ın listesinde bulunan James Rodriguez, tercihini yaptı.
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Kolombiyalı oyuncu son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyiyordu.
Tecrübeli oyuncu, Pire takımı ile nisan ayında yollarını ayırmıştı.
JAMES TERCİHİNİ YAPTI!
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre James, tercihini Boca Juniors'tan yana kullandı.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 17 maçta forma giydi.
Kolombiyalı yıldız bu mücadelelerde 5 gol ve 5 asiste imza attı.
James, 90 kez giydiği milli takım forması ile 26 gol ve 25 asist yaptı.
Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih formalarını da giyen James'in bonservis değeri 6 milyon euro