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Tepecik listede

Kartal, orta saha için rotasını Avusturya'ya kırdı. Siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiği aktarıldı. Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı. 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Tepecik listede
Kartal, orta saha için rotasını Avusturya'ya kırdı. Siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiği aktarıldı. Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı. 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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